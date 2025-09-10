PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Unbekannte klauen Starkstromkabel von Baustelle #polsiwi

Siegen (ots)

Von Montag auf Dienstag (09.09.2025) haben unbekannte Täter ein Kabel von einer Baustelle im Bereich Alte Poststraße/Grabenstraße in Siegen entwendet.

Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich um ein ca. 35 Meter langes Starkstromkabel. Wie die Täter in den mit verschlossenen Bauzäunen gesicherten Bereich gelangt sind, ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Beuteschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

