Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht E-Scooter-Fahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Montagnachmittag (08.09.2025) ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem E-Scooter-Fahrer in der Marburger Straße in Kreuztal gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach war eine 46-jährige Frau gegen 14:00 Uhr fußläufig in der überdachten Geschäftspassage in der Marburger Straße in Kreuztal unterwegs. Als von rechts plötzlich ein E-Scooter-Fahrer kreuzt, kommt es zum Zusammenstoß der beiden. Die 46-Jährige stürzt zu Boden. Der E-Scooter-Fahrer und weitere vorbeikommende Jugendliche erkundigen sich nach dem Wohlbefinden der Frau. Nach einem kurzen Gespräch trennten sich die Beteiligten.

Abends traten bei der Fußgängerin Schmerzen auf. Dies meldete sie nachträglich bei der Polizei.

Das Kreuztaler Verkehrskommissariat bearbeitet den Fall nun und bittet den E-Scooter-Fahrer oder einen der ebenfalls vorbeikommenden Jugendlichen, sich unter der 02732/909-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell