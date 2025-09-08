PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 213 Fahrzeuge zu schnell auf HTS unterwegs - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Sonntag (07.09.2025) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Geschwindigkeitsmessungen zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr auf der HTS in Fahrtrichtung Kreuztal durchgeführt.

Von insgesamt 1000 gemessenen Fahrzeugen waren 213 zu schnell unterwegs. Negativer Spitzenreiter war ein Audi, der mit 163 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen wurde. Den Fahrer des Audis erwarten laut Regelsatz des Bußgeldkataloges zwei Punkte, ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro und drei Monate Fahrverbot.

Die Polizei wird nicht müde in diesem Zusammenhang zu appellieren, sich an Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Geschwindigkeitsverstöße zählen nach wie vor zu den Hauptunfallursachen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 15:21

    POL-SI: 72-Jähriger beschädigt PKW und leistet Widerstand - #polsiwi

    Kreuztal (ots) - Am Samstagabend (06.09.2025) hat ein 72-Jähriger einen Unfall vorgetäuscht, indem er seinen Rollator gegen einen Dacia schmiss und sich fallen ließ. Außerdem leistete er Widerstand. Gegen 17:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem vermeintlichen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in der Ausfahrt eines Supermarktes an der Marburger ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:11

    POL-SI: 48-Jähriger Motorradfahrer nach Unfall schwerverletzt - #polsiwi

    Bad Berleburg (ots) - Am Sonntagnachmittag (07.09.2025) ist ein 48-Jähriger Motorradfahrer im Bereich der Pulvermühle in Bad Berleburg-Aue verunfallt. Gegen 14:40 Uhr fuhren insgesamt sechs Motorräder in einer Kolonne über die L553 aus Röspe kommend in Richtung Aue. Auf Höhe der Pulvermühle mussten die Motorradfahrer abbremsen. Ein 48-Jähriger Mitfahrer der ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:55

    POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bäckerei - #polsiwi

    Weidenau (ots) - In der Nacht von Donnerstag (04.09.2025) auf Freitag (05.09.2025) ist es unbekannten Tätern gelungen, in die Filiale einer Bäckerei in der Bismarckstraße einzubrechen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich der oder die Täter zwischen 18:30 Uhr und 6 Uhr über ein geöffnetes Fenster Zutritt zur Bäckerei. Es wurde Bargeld in Höhe im dreistelligen Bereich entwendet. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren