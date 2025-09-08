Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bäckerei - #polsiwi

Weidenau (ots)

In der Nacht von Donnerstag (04.09.2025) auf Freitag (05.09.2025) ist es unbekannten Tätern gelungen, in die Filiale einer Bäckerei in der Bismarckstraße einzubrechen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich der oder die Täter zwischen 18:30 Uhr und 6 Uhr über ein geöffnetes Fenster Zutritt zur Bäckerei.

Es wurde Bargeld in Höhe im dreistelligen Bereich entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 2071 / 7099 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell