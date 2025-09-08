PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bäckerei - #polsiwi

Weidenau (ots)

In der Nacht von Donnerstag (04.09.2025) auf Freitag (05.09.2025) ist es unbekannten Tätern gelungen, in die Filiale einer Bäckerei in der Bismarckstraße einzubrechen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich der oder die Täter zwischen 18:30 Uhr und 6 Uhr über ein geöffnetes Fenster Zutritt zur Bäckerei.

Es wurde Bargeld in Höhe im dreistelligen Bereich entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 2071 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 14:54

    POL-SI: Unbekannte Täter entwenden Schmuck - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

    Siegen (ots) - In der Zeit vom 21.08.2025 bis 05.09.2025 ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Berleburger Straße in Siegen gekommen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus. Im inneren wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Schmuck im Wert von rund 11.000 Euro entwendet. ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:18

    POL-SI: 45-Jähriger leistet Widerstand und beleidigt Polizisten - #polsiwi

    Siegen (OT Weidenau) (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (05.09.2025) hat ein 45-Jähriger die Polizei in Siegen beschäftigt. Der stark alkoholisierte Mann war gegen Mitternacht in Gewahrsam genommen worden. Kurze Zeit später sollte er für eine Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Der 45-Jähriger verhielt sich jedoch unkooperativ, leistete ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:14

    POL-SI: Fensterscheiben an Gebäude zerstört - Hoher Schaden - #polsiwi

    Burbach (OT Holzhausen) (ots) - Unbekannte Täter haben am späten Donnerstagabend (04.09.2025) mehrere Fensterscheiben eines Gebäudes der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Hickengrund beschädigt. Gegen 22:45 Uhr bemerkte ein Zeuge laute Geräusche rund um das Gebäude an der Straße Zum Großen Stein. Die alarmierten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren