Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter entwenden Schmuck - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Zeit vom 21.08.2025 bis 05.09.2025 ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Berleburger Straße in Siegen gekommen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus. Im inneren wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Schmuck im Wert von rund 11.000 Euro entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

