Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Missglückte Fahrradtricks enden in Unfall - #polsiwi
Hilchenbach (OT Dahlbruch) (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Hilchenbach-Dahlbruch ist am Donnerstagabend (04.09.2025) ein 14-Jähriger verletzt worden.
Der Junge war gegen 22 Uhr mit einem 12-jährigen Freund im Bereich einer Haltestelle an der Wittgensteiner Straße unterwegs. Nach eigenen Angaben wollten beide mit ihren Fahrrädern Tricks durchführen. Dabei kam der 14-Jährige zu Fall und erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.
Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell