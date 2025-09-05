PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bargeld nach Einbruch in Firma entwendet - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04.09.2025) sind unbekannte Täter in eine Firma in Geisweid eingebrochen.

Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Straße "Am Hüttengraben", das von mehreren Firmen genutzt wird. Aus einer Kasse, die in einem Büroraum stand, klauten die Täter eine geringe Summe Bargeld. Anschließend flüchteten sie durch ein Fenster. Hinweise auf weitere Tatbeute gibt es bislang nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

