Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Möglicher Diebstahl: Polizei kontrolliert 42-Jährigen und stellt Fahrrad sicher - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen (04.09.2025) in Eiserfeld einen 42-Jährigen kontrolliert.

Der Mann war mit einem hochwertigen, grünen Damenfahrrad der Marke Gudereit unterwegs. Im Bereich einer Tankstelle an der Eiserfelder Straße konnte der 42-Jährige gegen 04:30 Uhr angetroffen werden. Auf Nachfrage der Polizisten konnte der Mann keine Angaben über den Erwerb oder die Besitzverhältnisse des Fahrrads machen. Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen stellten die Beamten es sicher.

Die Ermittlungen werden durch die Siegener Kriminalpolizei übernommen.

