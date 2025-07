Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Neubau

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 11.07.25, ca. 20 Uhr, bis Samstag, 12.07.25, 08:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Pfarrer-Molz-Straße in Hermeskeil ein. Die Täter erlangten Gerätschaften und Baumaterialien mit einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Der oder die Täter verschafften sich Zugang, indem sie eine neuwertige Terrassentür an der Gebäuderückseiten aufhebelten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

