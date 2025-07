Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: POL-PDTR: Polizeiinspektion Trier - Das Einsatzwochenende um das Zurlaubener Heimatfest vom 11.07.2025 bis 14.07.2025

Trier (ots)

Mit einer Lage von 40 Strafanzeigen und 21 Verkehrsunfällen bewegte sich das Aufkommen am vergangenen Wochenende für die PI Trier auf einem durchschnittlichen Niveau.

Das Zurlaubener Heimatfest verlief mit 10.000 Besuchern zum Feuerwerk am Freitagabend und 15.000 Besuchern am Samstag weitestgehend friedlich, wohingegen nachfolgende Ereignisse näher betrachtet werden:

Platzverweis endet mit Ingewahrsamnahme

Bereits am Samstagmittag wurde einer männlichen Person am Trierer Hauptbahnhof ein Platzverweis erteilt, nachdem sie mittels Kopfstoß die Glasscheibe eines Fahrplan-Schaukastens zerstörte. Weniger Zeit später pöbelte die Person im Alleencenter gegen Passanten. Durch die Security wurde er aus dem Alleencenter transportiert und an die eingesetzten Kräfte übergeben. Der Beschuldigte beging einen Hausfriedensbruch, da er bereits in der Vergangenheit mit einem Hausverbot belegt wurde. Weiterhin wurde der psychisch auffällige BS von den eingesetzten Kräften in Gewahrsam genommen.

Schwerer Alleinunfall in der Wasserbilliger Straße

Am Samstagabend befuhr ein PKW mit überhöhter Geschwindigkeit die Wasserbilliger Straße in Fahrtrichtung Kantstraße. Der Fahrer verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite drei geparkte PKW und eine Grundstücksmauer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 170.000 Euro. Der Fahrer wurde schwerverletzt ins Mutterhaus verbracht.

Vollsperrung nach Kollision zweier Fahrzeuge

Am Sonntagabend befuhr ein PKW die Gustav-Heinemann-Straße in Richtung Kohlenstraße in der Ortslage Trier. Im Kurvenbereich geriet dieser, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern. Dabei wurde der Mittelstreifen überfahren und der PKW kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, bevor er im gegenüberliegenden Grünstreifen zum Stehen kam. Die 5 PKW-Insassen wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Straßenmeisterei beseitigt.

Sensibilisierung der Bevölkerung zu Swatting-Vorfall

Bereits zum zweiten Mal wurde ein Ehepaar aus Trier Opfer eines Swatting-Vorfalls. Swatting ist eine gefährliche Form der Cyber-Belästigung, bei der ein falscher Notruf bei der Polizei oder anderen Rettungsdiensten abgesetzt wird, um Spezialeinheiten an den Wohnort des Opfers zu schicken. Ziel ist es, das Opfer zu schikanieren und Angst einzujagen. Im Vorliegenden Fall wurden in umliegenden Restaurants Speisen mit dem Zusatzhinweis online bestellt, dass man an der Wohnanschrift Hilfe benötige. Durch die Polizei Trier wurde die Anschrift überprüft und beide Personen wohlbehalten angetroffen.

Diebstahl der Kamera-Überwachung im Mutterhaus-Mitte Trier

Der Security-Mitarbeiter des Klinikum Mutterhaus-Mitte teilte mit, dass soeben eine unbekannte Person die Kamera zum Haupteingang beschädigt und anschließend entwendet habe. Der Beschuldigte konnte im Nachgang ermittelt werden.

