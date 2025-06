Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenbrug/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall - Autofahrt endet in Bachlauf

Ladenbrug/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der vergangenen Nacht kam es gegen 01:15 Uhr an der Einmündung Im Kirchfeld / Heidelberger Straße in Ladenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr die Straße Im Krichfeld in Richtung Heidelberger Straße, als er offenbar an der Einmündung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam.

Eine 26-jährige Autofahrerin, die sich hinter dem Mann befand, beobachtete den Vorfall. Sie stellte ihr Fahrzeug ab, um nach dem Rechten zu sehen, entdeckte den Mercedes im angrenzenden Bachlauf und wählte sodann den Notruf.

Der 63-Jährige wurde von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg aus dem Fahrzeug gerettet und zur medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Mercedes wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Bach geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungen des Polizeireviers Ladenburg erkannte der Fahrer die Einmündung vermutlich zu spät und war mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Der Bremsweg reichte nicht aus, sodass das Fahrzeug im Bach zum Stehen kam. Zudem ergaben sich vor Ort erste Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des 63-Jährigen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

