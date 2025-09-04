Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: LKW nach Kontrolle stillgelegt - #polsiwi

Siegen (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag (28.08.2025) hat der Verkehrsdienst der Polizei auf der Freudenberger Straße in Siegen einen LKW angehalten und einer Kontrolle unterzogen.

Schon nach kurzer Zeit fiel den Polizisten der äußerst schlechte Zustand des Fahrzeugs auf. Unter anderem tropfte Kraftstoff aus dem Tank und das Abschalten der Maschine war nur über ein Abwürgen des Motors möglich.

Der LKW wurde daraufhin zur weiteren Untersuchung zum TÜV gebracht. Dort stellte ein Sachverständiger zahlreiche Mängel fest. Unter anderem war das Bremssystem defekt. Hinzu kam, dass aus Getriebe, Motor und hydraulischen Nebengeräten Betriebsstoffe austraten. Der Unterfahrschutz war durchgerostet und in der Frontscheibe befand sich ein Riss.

Aufgrund der gesamten Umstände wurde der LKW stillgelegt. Die Polizei stellte die Kennzeichen sicher und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Darüber hinaus erhielt der Fahrer ein Verwarngeld.

Die weiteren Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell