Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: 48-Jähriger Motorradfahrer nach Unfall schwerverletzt - #polsiwi
Bad Berleburg (ots)
Am Sonntagnachmittag (07.09.2025) ist ein 48-Jähriger Motorradfahrer im Bereich der Pulvermühle in Bad Berleburg-Aue verunfallt.
Gegen 14:40 Uhr fuhren insgesamt sechs Motorräder in einer Kolonne über die L553 aus Röspe kommend in Richtung Aue. Auf Höhe der Pulvermühle mussten die Motorradfahrer abbremsen. Ein 48-Jähriger Mitfahrer der Kolonne konnte nicht schnell genug reagieren und kollidierte mit seinem Vordermann. Dabei stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu.
Der 48-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.
Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
