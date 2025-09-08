PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 48-Jähriger Motorradfahrer nach Unfall schwerverletzt - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (07.09.2025) ist ein 48-Jähriger Motorradfahrer im Bereich der Pulvermühle in Bad Berleburg-Aue verunfallt.

Gegen 14:40 Uhr fuhren insgesamt sechs Motorräder in einer Kolonne über die L553 aus Röspe kommend in Richtung Aue. Auf Höhe der Pulvermühle mussten die Motorradfahrer abbremsen. Ein 48-Jähriger Mitfahrer der Kolonne konnte nicht schnell genug reagieren und kollidierte mit seinem Vordermann. Dabei stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der 48-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

