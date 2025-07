Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Arnsberg (ots)

Donnerstagmorgen haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus im "Drostenfeld" verschafft. Im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 09:30 Uhr haben der oder die Einbrecher sich an der Hauseingangstür zu schaffen gemacht, sie richteten Sachschaden an. Aktuellen Erkenntnissen nach sind die Einbrecher anschließend geflüchtet. In Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus sind sie nicht eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell