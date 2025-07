Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rollerfahrerin stürzt, Polizei bittet um Hinweise zu unbekanntem Mofafahrer

Schmallenberg (ots)

Montagabend gegen 19:20 Uhr ist der Unfall an der Einmündung "Zur Hemmeske" / "Schieferweg" passiert. Eine 53-Jährige aus Schmallenberg war mit ihrem Mofa auf der Straße "Zur Hemmeske" unterwegs. In Höhe der Einmündung "Schieferweg" wollte sie ein anderes Mofa überholen. Zeitgleich ist der andere Mofafahrer nach links in den "Schieferweg" abgebogen. Die 54-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Ihr Mofa wurde beschädigt. Der unbekannte Mofafahrer setzte seine Fahrt in den "Schieferweg" fort. Zeugenangaben zufolge war er ein korpulenter Mann. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 entgegen.

