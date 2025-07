POL-HSK: Hund im Auto am bisher heißesten Tag des Jahres

Schmallenberg (ots) - Montagabend gegen 19:20 Uhr ist der Unfall an der Einmündung "Zur Hemmeske" / "Schieferweg" passiert. Eine 53-Jährige aus Schmallenberg war mit ihrem Mofa auf der Straße "Zur Hemmeske" unterwegs. In Höhe der Einmündung "Schieferweg" wollte sie ein anderes Mofa überholen. Zeitgleich ist der andere Mofafahrer nach links in den "Schieferweg" ...

mehr