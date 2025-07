Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in einen Kindergarten

Meschede (ots)

Gewaltsam aber erfolglos haben die Täter versucht, sich Zugang in den Kindergarten an der "Waldstraße" zu verschaffen. Zwischen Mittwoch, 14:45 Uhr und Donnerstag, 07:30 Uhr ist es zu dem Einbruchversuch gekommen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Die Polizeiwache in Meschede ist unter 0291 - 90200 erreichbar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell