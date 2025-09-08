Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 72-Jähriger beschädigt PKW und leistet Widerstand - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Samstagabend (06.09.2025) hat ein 72-Jähriger einen Unfall vorgetäuscht, indem er seinen Rollator gegen einen Dacia schmiss und sich fallen ließ. Außerdem leistete er Widerstand.

Gegen 17:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem vermeintlichen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in der Ausfahrt eines Supermarktes an der Marburger Straße in Kreuztal.

Eine 56-Jährige wollte mit ihrem Dacia die Ausfahrt nach rechts verlassen. Dabei bemerkte sie auf der rechten Seite des Bürgersteiges den 72-Jährigen mit seinem Rollator. Da dieser stehen blieb, fuhr sie los. Plötzlich nahm sie einen Knall wahr und blieb stehen. Daraufhin sah sie, wie der Mann stürzte.

Der 72-Jährige zog sich keine Verletzungen zu und wurde bereits vor Ort nach einer Untersuchung vom Rettungsdienst entlassen. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzten Beamten verhielt er sich zunehmend aggressiv. Er versuchte die Beamtin mit der Hand ins Gesicht zu schlagen. Sie konnte jedoch ausweichen.

Bei der Anhörung mehrerer Zeugen stellte sich heraus, dass der 72-Jährige seinen Rollator in das Auto der 56-Jährigen geworfen hatte und sich anschließend auf den Boden fallen ließ.

Im Verlauf des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des 72-Jährigen. Ein Alkoholtest verlief deutlich positiv.

An dem Dacia entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Den 72-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell