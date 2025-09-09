PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte beschädigen mehrere Lichtkuppeln - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen-Trupbach (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (08.09.2025) haben unbekannte Personen mehrere Lichtkuppeln auf dem Dach einer Kindertagesstätte im Kleeweg in Trupbach beschädigt.

Ersten Erkenntnissen nach haben die Täter zwei Lichtkuppeln auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet und zwei weitere beschädigt. In der Tagesstätte ist nach bisherigen Ermittlungen jedoch niemand gewesen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro.

Die Siegener Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

