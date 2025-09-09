PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Eine Verletzte und vier beschädigte Autos nach Verkehrsunfall #polsiwi

Netphen-Dreis-Tiefenbach (ots)

Am frühen Montagnachmittag (08.09.2025) ist es auf der Siegstraße in Dreis-Tiefenbach zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Frau leicht verletzt und vier Autos stark beschädigt wurden.

Ersten Erkenntnissen nach war eine 35-järhige Cupra-Fahrerin gegen 14:30 Uhr von Dreis-Tiefenbach in Richtung Netphen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Bismarckstraße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie in einen geparkten Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls ist der Mercedes in einen davor geparkten Touran und der Touran in einen davor geparkten Passat geschoben worden.

Die 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr eineinhalbjähriges Kind blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau mit ihrem Kind ins Krankenhaus.

Der stark deformierte Cupra wurde abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen nach ein Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weitere Bearbeitung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

