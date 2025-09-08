LPI-NDH: Wasserrohrbruch führt zu Straßensperrung

Herbsleben (ots) - Ein erheblicher Sachschaden ist die Folge eines Brandes, der sich am Sonntag, gegen 3 Uhr, in der Henningsgasse in Herbsleben im Unstrut-Hainich-Kreis ereignete. Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet ein geparkter Pkw in Vollbrand. In weiterer Folge griff das Feuer auf ein Mehrfamilienhaus über. Die Bewohner blieben unverletzt. Außerdem wurde der Dachstuhl und Teile der Fassade eines derzeit ...

mehr