Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wasserrohrbruch führt zu Straßensperrung

Oberdorla (ots)

Aufgrund eines Wasserrohrbruches musste seit dem frühen Montagmorgen die Mühlhäuser Straße in Oberdorla gesperrt werden. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Eine entsprechende Umleitungsstrecke wurde ausgeschildert. Aufgrund des Wasserrohrbruches und der damit verbundenen Instandsetzungsarbeiten wird die Sperrung voraussichtlich für eine Dauer von zwei bis drei Tagen aufrechterhalten.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
