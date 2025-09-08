PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden bei Brand

Herbsleben (ots)

Ein erheblicher Sachschaden ist die Folge eines Brandes, der sich am Sonntag, gegen 3 Uhr, in der Henningsgasse in Herbsleben im Unstrut-Hainich-Kreis ereignete. Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet ein geparkter Pkw in Vollbrand. In weiterer Folge griff das Feuer auf ein Mehrfamilienhaus über. Die Bewohner blieben unverletzt. Außerdem wurde der Dachstuhl und Teile der Fassade eines derzeit unbewohnten Einfamilienhaus durch den Brand beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren sechsstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der Brandursache.

Wer Angaben zum Brandgeschehen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0233468

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

