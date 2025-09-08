Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Segelflugzeug bei Unfall beschädigt

Thamsbrück (ots)

Die Polizei kam am Sonntagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, im Unstrut-Hainich-Kreis aufgrund eines Unfalles eines Segelflugzeuges am Sonderlandeplatz zwischen den Ortschaften Thamsbrück und Großengottern zum Einsatz.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Segelflugzeugführer eine Störung bemerkt, weswegen er umkehrte und zum Landeflug ansetzte. Der Flieger sackte nach unten ab und kam ca. 100 Meter vor der Landebahn auf. Der Pilot, welcher sich allein im Flieger befand, blieb unverletzt. An dem motorisierten Segelflugzeug entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Zur Unfallursache wird nun durch die zuständigen Behörden ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell