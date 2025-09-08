PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Harztor (ots)

Im Landkreis Nordhausen ist am Sonntag ein 23 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Mann befuhr kurz vor 13.30 Uhr die Straße aus Richtung Eisfelder Talmühle in Richtung Sophienhof, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Motorrad kam schließlich im Straßengraben zum Liegen. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 10:47

    LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Fensterscheibe eines Wahlkreisbüros - Zeugen gesucht

    Nordhausen (ots) - Am vergangenen Wochenende beschädigten bislang unbekannte Täter die äußere Scheibe der Doppelverglasung eines Wahlkreisbüros in der Hesseröder Straße. Die Tat ereignete sich am Sonntag in der Zeit zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer hat die Tat bemerkt? Wer kann Hinweise zu dem oder ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:47

    LPI-NDH: Auto vom Gelände eines Autohandels entwendet

    Bad Langensalza (ots) - In der Nacht zu Sonntag entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Citroen Jumper vom Gelände eines Autohandels in der Tonnaer Straße. Bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gegen 4.50 Uhr. Der Wert des gestohlenen Fahrzeugs beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren