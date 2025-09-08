Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto vom Gelände eines Autohandels entwendet

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht zu Sonntag entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Citroen Jumper vom Gelände eines Autohandels in der Tonnaer Straße. Bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gegen 4.50 Uhr. Der Wert des gestohlenen Fahrzeugs beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer Angaben zu Tat oder Täterschaft oder zum Verbleib des entwendeten Citroen Jumper machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0233731

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell