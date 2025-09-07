PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten zum Volksfest

Mühlhausen (ots)

Am Samstagabend wurden auf dem Volksfestplatz am Blobach in Mühlhausen mehrere Straftaten festgestellt.

Ein 19-jähriger Mann entwendete von einem Schaustellerbetrieb zwei Kuscheltiere. Dieser entzog sich dem Sicherheitsdienst durch Flucht über die Grünstraße. Der Beuteschaden an den Kuscheltieren wird laut Betreiber auf ca. 100 Euro geschätzt.

Ein ebenfalls 19-jähriger Besucher begab sich in ein Fahrgeschäft und legte hierzu sein Mobiltelefon in einen dafür vorgesehenen Korb am Eingang ab. Mit Beendigung der Fahrt stellte dieser fest, dass durch einen unbekannten Täter das Mobiltelefon entwendet wurde.

Zu einem späteren Zeitpunkt wurde einer 20-jährigen Besucherin das Mobiltelefon aus der Hosentasche entwendet, ohne dass diese eine Handlung bemerkte. Der Beuteschaden wird jeweils auf ca. 400 Euro geschätzt.

Mit der Kampagne "StopPickpockets" sind über www.polizei-beratung.de Hinweise zum Schutz vor Taschendieben auf Volksfesten nachzulesen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

