Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am Sonntag dem 07.09.2025 gegen 02:30 Uhr kam es in der Husumer Stra0e in Heiligenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines PKW Ford Fiesta beabsichtigte rückwärts einzuparken und stieß dabei mehrfach gegen einen bereits geparkten PKW VW. daraufhin kam es zwischen dem Unfallverursacher und dem Geschädigten zu einer verbalen Auseinandersetzung. Als Zeugen die Polizei verständigen wollten flüchtete der, offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführer zu Fuß von der Unfallstelle. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen sich zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell