Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe lassen Beute zurück

Wipperdorf (ots)

Eine aufmerksame Bürgerin teilte am Samstagmorgen, gegen 01:25 Uhr, mit, dass in der Brückenstraße mindestens 2 Personen einen Transporter aufgebrochen haben und sich mit mehreren Koffern entfernen. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zwar nicht zum Aufgreifen der mutmaßlichen Täter, jedoch konnte das Beutegut (4 Koffer mit Elektro/Akkuwerkzeugen im Wert von 1.600,- Euro) im Nahbereich ( St. Petri Kirche) festgestellt werden. Nach durchgeführter Spurensicherung erfolgte die Rückgabe an den Eigentümer. Bisherigen Erkenntnissen zu Folge erlangten die Täter durch Aufstechen des Schlosses an der Heckklappe Zugriff zum Transporter. Auf Grund der Dunkelheit konnte die Mitteilerin hinsichtlich der Personenbeschreibung lediglich angeben, dass es sich bei den Tätern um "jung aussehende, sportliche" Personen gehandelt habe, wovon eine Person eine Jogginghose trug. Weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhausen unter der Rufnummer 03631-960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 07.09.2025 – 08:00

    LPI-NDH: Leicht verletzt

    B 85 Kyffhäuser (ots) - Der Fahrer eines Kraftrades befuhr am 06.09.2025 gegen 15:50 Uhr die B 85 aus Richtung Bad Frankenhausen kommend in Richtung Kelbra. Nach Passieren der Einmündung zum Kyffhäuser kam der Motorradfahrer aufgrund eines Fahrfehlers bergab mit den Rädern auf das rechte Bankett und stürzte. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer und musste ins Krankenhaus nach Sondershausen verbracht werden, Schaden am Motorrad: 1000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

  • 07.09.2025 – 07:51

    LPI-NDH: Skisachen begehrt

    Nordhausen (ots) - Von Donnerstag, 17:00 Uhr, zu Freitag, 12:45 Uhr, brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Carl-von-Ossietzky-Straße einen Keller auf. Entwendet wurden hierbei neben einem E-Bike Ladekabel vorrangig Skibekleidung/ausrüstung (Skihose,Skijacke, Skihelm). Es entstand geringer Sachschaden am Verschluss der Kellertür. Der Entwendungsschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

  • 07.09.2025 – 07:46

    LPI-NDH: Totalschaden

    Bendeleben (ots) - Die Fahrerin eines Pkw befuhr die Sondershäuser Straße (Ortsdurchfahrt L 1034) aus Richtung Berka kommend in Richtung Rottleben. Der Fahrer eines weiteren Pkw wollte die Straße aus Richtung Zur Ölmühle kommend überqueren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw. In der weiteren Folge kommt es zum Zusammenstoß. Die Pkw-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Feuerwehr und ...

