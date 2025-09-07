Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe lassen Beute zurück

Wipperdorf (ots)

Eine aufmerksame Bürgerin teilte am Samstagmorgen, gegen 01:25 Uhr, mit, dass in der Brückenstraße mindestens 2 Personen einen Transporter aufgebrochen haben und sich mit mehreren Koffern entfernen. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zwar nicht zum Aufgreifen der mutmaßlichen Täter, jedoch konnte das Beutegut (4 Koffer mit Elektro/Akkuwerkzeugen im Wert von 1.600,- Euro) im Nahbereich ( St. Petri Kirche) festgestellt werden. Nach durchgeführter Spurensicherung erfolgte die Rückgabe an den Eigentümer. Bisherigen Erkenntnissen zu Folge erlangten die Täter durch Aufstechen des Schlosses an der Heckklappe Zugriff zum Transporter. Auf Grund der Dunkelheit konnte die Mitteilerin hinsichtlich der Personenbeschreibung lediglich angeben, dass es sich bei den Tätern um "jung aussehende, sportliche" Personen gehandelt habe, wovon eine Person eine Jogginghose trug. Weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhausen unter der Rufnummer 03631-960 zu melden.

