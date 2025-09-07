PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leicht verletzt

B 85 Kyffhäuser (ots)

Der Fahrer eines Kraftrades befuhr am 06.09.2025 gegen 15:50 Uhr die B 85 aus Richtung Bad Frankenhausen kommend in Richtung Kelbra. Nach Passieren der Einmündung zum Kyffhäuser kam der Motorradfahrer aufgrund eines Fahrfehlers bergab mit den Rädern auf das rechte Bankett und stürzte. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer und musste ins Krankenhaus nach Sondershausen verbracht werden, Schaden am Motorrad: 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

