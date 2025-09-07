Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Totalschaden
Bendeleben (ots)
Die Fahrerin eines Pkw befuhr die Sondershäuser Straße (Ortsdurchfahrt L 1034) aus Richtung Berka kommend in Richtung Rottleben. Der Fahrer eines weiteren Pkw wollte die Straße aus Richtung Zur Ölmühle kommend überqueren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw. In der weiteren Folge kommt es zum Zusammenstoß. Die Pkw-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz.
