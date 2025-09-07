Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: PKW kollidiert mit Reh
Friedrichslohra (ots)
Ein 36-Jähriger befuhr am Freitagabend mit seinem PKW die L 1016 aus Richtung L 3080 kommend in Richtung Friedrichslohra. Etwa 100 Meter vor der Ortslage querten plötzlich 3 Rehe die Fahrbahn, wobei das Fahrzeug mit einem der Tiere kollidierte. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 2.500,- Euro. Das Reh flüchtete von der Unfallstelle.
