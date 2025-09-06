Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube aufgebrochen

Ilfeld (ots)

Ein 60-Jähriger Gartenbesitzer informierte am Freitagnachmittag die Polizei über einen Einbruch in seine Gartenlaube, welche sich "Am Obertor" befindet. Unbekannte zerschnitten im Zeitraum von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 16:00 Uhr, das Feld eines Maschendrahtzaunes, verschafften sich so Zugang zum Grundsück, brachen in der Folge die Tür der Gartenlaube auf und entwendeten aus Dieser mehrere Garten/Elektrogeräte ( Heckenschere, Kettensäge,Baustellenradio, Glühweinkocher)im Wert von 1.300,- Euro. Es wurde ein Schaden von 300,- Euro verursacht.

