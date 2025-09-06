Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit manipuliertem E-Bike unterwegs

Nordhausen (ots)

Polizeibeamten fiel am Freitag, gegen 20:15 Uhr , in der Bochumer Straße ein E-Bike Fahrer auf, der zügig unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Gefährt manipulert war, auf Grund der höheren Geschwindigkeit rechtlich als Kleinkraftrad einzuordnen ist und somit zum Führen eine Fahrerlaubnis und eine Pflichtversicherung notwendig sind. Beides konnte der Fahrer nicht vorweisen. Weiterhin gab es augenscheinliche Veränderungen an der Rahmennummer, die vermuten lassen, dass es sich möglicherweise um Diebesgut handelt. Obendrein erbrachte ein Drogenvortest bei dem 31-Jährigen Fahrer ein positives Ergebnis, so dass sich eine beweissichernde Blutentnahme anschloss. Das E-Bike wurde sichergestellt.

