Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennender Lkw auf Autobahn A 44 - Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte eine weitere Brandausbreitung auf angrenzende Böschung

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 1. Juli 2025, 16.32 Uhr, Autobahn A 44 Fahrtrichtung Velbert

Dienstag Nachmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf über einen brennenden Lkw auf der Autobahn A 44 in Fahrtrichtung Velbert informiert. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Lkw bereits in Vollbrand und die Flammen haben bereits in Teilen die angrenzende Böschung entflammt. Umgehend leitete die Feuerwehrleute die Löschmaßnahmen ein und verhinderten so eine weitere Ausbreitung. Um die Flammen endgültig abzulöschen, setzten die Einsatzkräfte Löschschaum ein. Zu Fragen des Umweltschutzes stand die Feuerwehr in einem engen Austausch mit den zuständigen Umweltämtern der Stadt Düsseldorf und der Stadt Ratingen. Die über der Einsatzstelle verlaufenden Hochspannungsleiter wurde vorsorglich durch den zuständigen Energieversorger in Augenschein genommen.

Da zunächst die Fahrtrichtung unklar war, rückte ebenfalls die Feuerwehr Ratingen aus und unterstützte die Maßnahmen der Feuerwehr Düsseldorf vor Ort. Die Feuerwehr Düsseldorf war mit rund 45 Einsatzkräfte gute zwei Stunden im Einsatz.

