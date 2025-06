Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmerbrand mit Menschenrettung

Düsseldorf (ots)

Freitag, 20. Juni 2025, 03.35 Uhr Kreuzbergstraße, Kaiserswerth

Am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf die Kreuzbergstraße nach Kaiserswerth alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss. Die vorgehenden Trupps hatten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten eine 80-jährige Frau aus der Brandwohnung retten. Sie wurde an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus der Maximalversorgung transportiert. Das gesamte Gebäude wurde durch die Feuerwehr kontrolliert. Für die rund 45 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr war der Einsatz gegen 6.00 Uhr beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Wohnung ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar.

