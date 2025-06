FW-D: Blockierte Bremse einer U-Bahn führt zu einem größeren Feuerwehreinsatz

Düsseldorf (ots) - Freitag, 20. Juni 2025, 03.35 Uhr Kreuzbergstraße, Kaiserswerth Am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf die Kreuzbergstraße nach Kaiserswerth alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss. Die vorgehenden Trupps hatten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten eine 80-jährige Frau aus der Brandwohnung retten. Sie wurde an den ...

