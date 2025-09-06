Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ablagerung im Wald

Mühlhausen (ots)

Aufmerksame Waldbesucher stellten am Samstagvormittag im Stadtwald von Mühlhausen - unweit vom Spittelbrunnen - diverse Müllablagerungen fest. Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Freitag auf Samstag in das Waldgebiet und hinterließen diverse Rückstände von Handwerkstätigkeiten, wie z.B. Farbeimer und weitere Utensilien. Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, die im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen vernommen haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03601/ 451-0 mit dem Aktenzeichen 232979 zu melden.

