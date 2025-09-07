LPI-NDH: Betrunken am Steuer

Mühlhausen OT Grabe (ots) - Unbekannte Täter stillten ihren Hunger nach Eis, als diese in der Zeit von Freitag 17:30 Uhr zu Samstag 09:30 Uhr auf einen Softeis Aufsteller in der Hauptstraße von Grabe aufmerksam wurden. Es wurde jedoch nicht bedacht, dass das entwendete Kunststoff Eis, den vermeintlichen Drang nach einer kalten Süßspeise nicht stillen kann. Zeugen werden gebeten, die im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeug-, Personen- oder Eisbewegungen vernommen haben, ...

