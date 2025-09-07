PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken am Steuer

Obergebra (ots)

Ein 24-Jähriger Skodafahrer wurde am Samstag, kurz vor Mitternacht, in der Halle-Kasseler-Straße kontrolliert. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 1,7 Promille, worauf eine anschließende Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines erfolgten. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 06:43

    LPI-NDH: PKW kollidiert mit Reh

    Friedrichslohra (ots) - Ein 36-Jähriger befuhr am Freitagabend mit seinem PKW die L 1016 aus Richtung L 3080 kommend in Richtung Friedrichslohra. Etwa 100 Meter vor der Ortslage querten plötzlich 3 Rehe die Fahrbahn, wobei das Fahrzeug mit einem der Tiere kollidierte. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 2.500,- Euro. Das Reh flüchtete von der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 15:26

    LPI-NDH: Eisdiebe auf Abwegen

    Mühlhausen OT Grabe (ots) - Unbekannte Täter stillten ihren Hunger nach Eis, als diese in der Zeit von Freitag 17:30 Uhr zu Samstag 09:30 Uhr auf einen Softeis Aufsteller in der Hauptstraße von Grabe aufmerksam wurden. Es wurde jedoch nicht bedacht, dass das entwendete Kunststoff Eis, den vermeintlichen Drang nach einer kalten Süßspeise nicht stillen kann. Zeugen werden gebeten, die im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeug-, Personen- oder Eisbewegungen vernommen haben, ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 14:27

    LPI-NDH: Gartenlaube aufgebrochen

    Ilfeld (ots) - Ein 60-Jähriger Gartenbesitzer informierte am Freitagnachmittag die Polizei über einen Einbruch in seine Gartenlaube, welche sich "Am Obertor" befindet. Unbekannte zerschnitten im Zeitraum von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 16:00 Uhr, das Feld eines Maschendrahtzaunes, verschafften sich so Zugang zum Grundsück, brachen in der Folge die Tür der Gartenlaube auf und entwendeten aus Dieser mehrere Garten/Elektrogeräte ( Heckenschere, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren