Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Betrunken am Steuer
Obergebra (ots)
Ein 24-Jähriger Skodafahrer wurde am Samstag, kurz vor Mitternacht, in der Halle-Kasseler-Straße kontrolliert. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 1,7 Promille, worauf eine anschließende Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines erfolgten. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell