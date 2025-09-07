Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit geklautem Rad unterwegs

Nordhausen (ots)

Ein 26-Jähriger, welcher der Polizei nicht gänzlich unbekannt ist, wurde am Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, in der Rautenstraße kontrolliert. Er war mit einem E-Bike unterwegs. Hierbei stellte sich heraus, dass das genutzte Gefährt Ende August aus einem Keller entwendet wurde. Der junge Mann gab an, ein "guter Bekannter" habe ihm netterweise das Bike zur Nutzung überlassen.Er musste zu Fuß weitergehen, da die Sicherstellung erfolgte. Weiterhin erwartet ihn eine Anzeige wegen Hehlerei.

