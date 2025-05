Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb flüchtet aus Geschäft

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (22. Mai) beobachtete ein Ladendetektiv um 12.55 Uhr in einem Geschäft in der Spiegelstraße in Euskirchen einen Ladendieb, der sich eine Umhängetasche mit Diebesgut füllte.

Der unbekannte Dieb begab sich in die Bademodenabteilung und ging dort in eine Umkleidekabine.

Der Detektiv positionierte sich daraufhin vor der Kabine, um den Unbekannten beim Verlassen zu stellen.

Als der Unbekannte die Kabine verließ, sprach ihn der Detektiv an und hielt ihn an der Oberbekleidung fest. Der Unbekannte versuchte daraufhin sich loszureißen und flüchtete.

Dabei fiel infolge einer Rangelei ein Regal um, wobei zwei Verkaufsgegenstände beschädigt wurden.

Dem Unbekannten gelang es, sich aus dem Griff des Detektivs zu befreien und das Geschäft zu verlassen.

Dabei verlor er seine Umhängetasche mit dem Diebesgut sowie eine Brille, die bei der Rangelei beschädigt wurde.

Bei dem Diebesgut handelte es sich um ein Parfüm und zwei Badehosen.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 170 cm groß - ca. 30 bis 35 Jahre - osteuropäisches Erscheinungsbild - gräuliche kurze Haare - Drei-Tage-Bart mit breiten Kotletten.

Er trug eine dunkelblaue Weste, einen dunkelgrünen Fleece-Pullover und eine Jeans.

Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde gefertigt.

