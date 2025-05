POL-EU: Bauutensilien und Werkzeuge entwendet

Weilerswist (ots) - Bereits im Februar 2025 entdeckte eine Zeugin in dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in Weilerswist mehrere Tüten, in denen sich unter anderem verschiedene Medikamente, Betäubungsmittel sowie dazugehörige Utensilien befanden. Die Zeugin informierte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ...

mehr