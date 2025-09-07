PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Skisachen begehrt

Nordhausen (ots)

Von Donnerstag, 17:00 Uhr, zu Freitag, 12:45 Uhr, brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Carl-von-Ossietzky-Straße einen Keller auf. Entwendet wurden hierbei neben einem E-Bike Ladekabel vorrangig Skibekleidung/ausrüstung (Skihose,Skijacke, Skihelm). Es entstand geringer Sachschaden am Verschluss der Kellertür. Der Entwendungsschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

