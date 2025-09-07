Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Skisachen begehrt
Nordhausen (ots)
Von Donnerstag, 17:00 Uhr, zu Freitag, 12:45 Uhr, brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Carl-von-Ossietzky-Straße einen Keller auf. Entwendet wurden hierbei neben einem E-Bike Ladekabel vorrangig Skibekleidung/ausrüstung (Skihose,Skijacke, Skihelm). Es entstand geringer Sachschaden am Verschluss der Kellertür. Der Entwendungsschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.
