Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeldkreis (ots)

In der Zeit vom Freitag dem 05.09.2025, 16:00 Uhr bis zum Samstag, 06.09.2025, 09:00 wurde in der Herrengasse in Birkungen ein PKW Citroen durch unbekannte Täter beschädigt. An dem Fahrzeug wurden zwei Reifen zerstochen und die Fahrerseite sowie die Motorhaube zerkratzt. Der Schaden wird auf etwa 2000,-EUR geschätzt.

Zu einem betrug kam es am Freitag dem 05.09.2025 gegen 16:30 Uhr in der Hertzstraße 19 in Leinefelde. Ein 24 jähriger Mann wollte dort von einem anderen unbekannte Mann ein Pedelec erwerben. Nachdem der Geschädigte das Geld übergeben hatt verschwand der Unbekannte im Haus um das Rad zu holen. Allerdings tauchte er nicht wieder auf.

Zu den Straftaten wird um sachdienliche Hinweise gebeten

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell