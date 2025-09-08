Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Fensterscheibe eines Wahlkreisbüros - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende beschädigten bislang unbekannte Täter die äußere Scheibe der Doppelverglasung eines Wahlkreisbüros in der Hesseröder Straße. Die Tat ereignete sich am Sonntag in der Zeit zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wer hat die Tat bemerkt? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0233580

