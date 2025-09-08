PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Fensterscheibe eines Wahlkreisbüros - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende beschädigten bislang unbekannte Täter die äußere Scheibe der Doppelverglasung eines Wahlkreisbüros in der Hesseröder Straße. Die Tat ereignete sich am Sonntag in der Zeit zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wer hat die Tat bemerkt? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0233580

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell


