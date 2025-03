Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Raubdelikt

Augsburg (ots)

Königsbrunn - Am gestrigen Dienstag (19.03.2025) kam es zu einem versuchten Raubdelikt durch einen bislang unbekannten Täter in einem Schreibwarengeschäft am Eichenplatz. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15.00 Uhr bedrohte der unbekannte Täter den 64-jährigen Verkäufer in dem Geschäft und forderte Bargeld. Der 64-Jährige kam der Forderung jedoch nicht nach. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin ohne Bargeld.

Im Rahmen einer sofortigen polizeilichen Fahndung fanden die Einsatzkräfte ein Messer und stellten dieses sicher.

Die Polizei ermittelt wegen versuchter Räuberischer Erpressung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell