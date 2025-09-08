LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Harztor (ots) - Im Landkreis Nordhausen ist am Sonntag ein 23 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Mann befuhr kurz vor 13.30 Uhr die Straße aus Richtung Eisfelder Talmühle in Richtung Sophienhof, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Motorrad kam schließlich im Straßengraben zum Liegen. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht ...

