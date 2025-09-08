Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Wolkramshausen (ots)
Ein Autofahrer befuhr am Sonntag, gegen 15.20 Uhr, die Hainleitestraße in Wolkramshausen, als plötzlich ein Kind mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn fuhr und seitlich mit dem Auto kollidierte. Das acht Jahre alte Kind erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell