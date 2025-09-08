Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer mit geparkten Pkw kollidiert
Beuren (ots)
Am Sonntagabend, gegen 19.40 Uhr, befuhr ein Radfahrer mit seinem Pedelec die Klosterstraße, als er mit einem abgestellten Pkw kollidierte. Durch den Unfall zog sich der 16 Jahre alte Radfahrer schwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Da der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell