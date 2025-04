Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrugsfall - Online-Banking missbraucht

Gera (ots)

Greiz. Am Donnerstag (24.04.2025) wurde ein 80-jähriger Greizer Opfer eines Betrugs im Zusammenhang mit seinem Online-Banking. Der Geschädigte erhielt am Nachmittag einen Anruf, bei dem ihm mitgeteilt wurde, es lägen ungewöhnliche Kontobewegungen auf seinem Geldkonto vor. In dem Glauben, mit einem echten Bankmitarbeiter zu sprechen, folgte der Mann den Anweisungen des Anrufers und gab mehrere Transaktionen über sein Mobiltelefon frei. In der Folge wurde ein Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich auf verschiedene Konten überwiesen. Erst durch einen anschließenden Anruf seiner tatsächlichen Hausbank wurde der Geschädigte über den Betrug informiert. Das betroffene Konto wurde umgehend gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Anrufen oder vergleichbaren Vorfällen nimmt die Kriminalpolizei Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 entgegen. Geben Sie niemals sensible Bankdaten oder Freigaben am Telefon weiter. Seien Sie im Zweifel misstrauisch und wenden Sie sich direkt an Ihre Hausbank. Im Verdachtsfall informieren Sie umgehend die Polizei. (Bezugsnummer: 0104972/2025) (SR)

