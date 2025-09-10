Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 33-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer #polsiwi

Hilchenbach-Helberhausen (ots)

Am Dienstagmittag (09.09.2025) ist ein Radfahrer gestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der 33-Jährige war gegen 12:30 Uhr in der Hochwaldstraße in Helberhausen unterwegs. Ersten Ermittlungen nach hat er aufgrund eines Schlaglochs die Kontrolle über das Rad verloren und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Oberkörper zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Das Fahrrad stellten die Beamten zur Eigentumssicherung sicher. Sie brachten es zur Polizeiwache nach Kreuztal.

Die weitere Bearbeitung übernimmt das Kreuztaler Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell