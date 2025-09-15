Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - 52-Jähriger nach Unfallflucht stark alkoholisiert gestoppt (13.09.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr hat ein 52-jähriger Mann in der Hauptstraße eine Hauswand touchiert und ist anschließend mit einem Mazda davongefahren.

Kurz darauf meldeten weitere Zeugen, dass derselbe Mann schwankend aus einem Supermarkt in der Neckarstraße kam und in einen Mazda 3 stieg. Gegen 17:00 Uhr konnte der Mazda von der Polizei angehalten werden.

Beim 52-Jährigen stellten die Beamten starken Alkoholgeruch, glasige Augen und eine deutlich verlangsamte Reaktion fest. Aufgrund seiner Alkoholisierung war ein Atemalkoholtest nicht möglich, sodass eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt werden musste.

An der Hauswand und am Auto entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

Der 52-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

